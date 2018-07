Advocaat verdachte liquidatie Martin Kok: 'Bewijs van OM erg dun'

Martin Kok werd op 8 december 2016 in zijn auto doodgeschoten, nadat hij daarvoor enkele uren in seksclub Bocaccio in Laren was geweest. Eerder die dag ontsnapte Kok al aan een moordaanslag bij het Amsterdamse hotel citizenM, toen een man plots naast Kok opdook en een vuurwapen trok. Omdat het wapen weigerde, mislukte die aanslag. Kok zelf – zo is te zien op beveiligingsbeelden – heeft die mislukte aanslag overigens in het geheel niet meegekregen.

Een van de verdachten van de moord op Kok is Zakaria A. uit Utrecht. Hij werd in zijn cel aangehouden, nadat bleek dat twee telefoons die de politie vond in de woning van zijn moeder op de dag van de moord, zijn aangestraald op zendmasten in de buurt van het hotel in Amsterdam en bij de seksclub in Laren. Die telefoons nam de politie in beslag nadat de recherche een tip kreeg dat A. betrokken zou zijn bij een andere liquidatie (die op Ranko Skekic in de zomer van 2016 in Utrecht). Bij die inval vond de politie ook wapens. Voor dat wapenbezit werd A. veroordeeld en zat hij vast.

Hard bewijs

Zakaria A. ontkent echter dat de gevonden telefoons van hem zijn en zegt dat hij ze in bewaring hield voor een vriend. ,,De twee Blackberry’s zijn volgens zendmastgegevens ook in de buurt geweest bij een schietpartij in Rotterdam op 5 december 2016, drie dagen voor de liquidatie van Kok. En we hebben hard bewijs dat hij niet in Rotterdam was. Maar daar hoor ik het Openbaar Ministerie niet over”, zegt Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van A. ,,De telefoons worden wel aan hem gekoppeld, maar ze zijn absoluut niet van hem.”

Kuijpers hekelt ook de bevindingen van een bewegingsdeskundige. Die stelde vast dat de man die te zien is op de beveiligingsbeelden van het hotel in Amsterdam, Zakaria A. moet zijn. ,,Die deskundige heeft dat vergeleken met andere beelden van Zakaria en daar een statistische berekening op losgelaten. Maar daar klopt niks van. Dat blijkt ook uit een tegenonderzoek dat ik heb laten uitvoeren door het Nederlands Forensisch Instituut.”