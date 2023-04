Afgelopen jaren maar 200 ‘gewone’ studentenkamers bijgebouwd in Utrecht, maar nú gaat gemeente het tij keren

Utrecht stopt als eerste stad met termen ‘lager’ en ‘hoger’ opgeleid: ‘Fundamen­te­le verande­ring is nodig’

De termen ‘lager’ en ‘hoger’ opgeleid zijn in Utrecht verleden tijd. De gemeente stopt met het gebruik van deze woorden en hoopt zo op meer waardering en een gelijke behandeling voor mbo-studenten in de stad. Utrecht is de eerste stad die dit beleid invoert. ,,Een cultuurverandering is essentieel.’’