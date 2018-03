Afgewezen Jermain T. giet benzine door brievenbus bij ex-vriendin

Het Openbaar Ministerie heeft tegen de 33-jarige Jermain T. uit Amsterdam een werkstraf van 180 uur en een gevangenisstraf van zeven weken geëist. De man heeft volgens het OM geprobeerd de Utrechtse woning van de moeder van zijn ex in brand te steken en bedreigde haar meermaals.

De bedreigingen beginnen in mei 2017, als Brenda de relatie met Jermain T. beëindigt. Vanaf dat moment staat hij dagelijks bij haar op de stoep en bedreigt hij haar en haar moeder. Jermain beledigt haar ook op Facebook: ,,Brenda is een prostituee met een soa en besmet iedereen.”

In de nacht van 1 november 2017 gaat het fout. Jermain kan niet verkroppen dat Brenda een nieuwe vriend heeft. Als hij haar ziet met haar nieuwe vriend, gaat hij door het lint. Zonder dat ze het in de gaten hebben, blijkt Jermain zijn auto te hebben geparkeerd bij haar in de buurt. Als de vriend wegrijdt, zet Jermain de achtervolging in. Op de A12 wordt Brenda’s nieuwe vriend uiteindelijk hard op zijn bumper geramd. Jermain rijdt door na de botsing.

Kabaal

En dan is het nog niet afgelopen. Midden in de nacht, enkele uren na het ongeval op de A12, worden Brenda en haar moeder opgeschrikt door hard gebons op de voordeur. ,,Ik ga je kapotmaken! Dit is pas het begin!”, klinkt het. Een uur later klinkt er weer een hoop kabaal bij de voordeur. Als Brenda gaat kijken, ziet ze dat er door de brievenbus benzine naar binnen is gegoten. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Jermain de boel niet heeft aangestoken, omdat zijn zoontje bij zijn ex in huis was.

,,Eén vonkje en we hadden als ratten in de val gezeten,” zegt de moeder van Brenda vandaag in haar verklaring voor de rechtbank in Utrecht. Daarnaast zegt ze gechoqueerd te zijn door zijn gedrag. ,,Ik heb je als mijn eigen zoon beschouwd en zo ook behandeld, maar de laatste maanden heb ik je zien veranderen in een respectloos monster.”

Behandeling

Uit onderzoek blijkt dat Jermain T. verminderd toerekeningsvatbaar is, omdat hij last heeft van een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Hijzelf is echter niet van mening dat hij behandeling nodig heeft. Naast de werkstraf en de celstraf wil het OM een contactverbod en een locatieverbod van de wijk waar Brenda woont van drie jaar. De advocaat van de verdachte pleit voor volledige vrijspraak.