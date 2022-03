Afkeer van landelijke politiek en nee tegen fusie met Lopik maken van LDIJ de grote winnaar in IJsselstein

Gerrit (96) raakt in Over­vecht-Noord kostbaar schilderij kwijt: alle hulp gewenst

Een verdrietig verhaal op sociale media. Daar meldde Gerrit van Westen (96 jaar) dat hij gisteren in Utrecht een tas met daarin een kostbaar geschilderd portret is kwijtgeraakt. Hij verloor deze waarschijnlijk op de parkeerplaats van Dommeringdreef 60 of de Euterpedreef richting de Jumbo.

17 maart