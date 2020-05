Afscheidswedstrijd Wesley Sneijder verschoven naar 9 juni 2021, op zijn 37ste verjaardag

Lief Utrecht, laat je zien aan de AD-drone!

7:01 Dinsdag 5 mei 2020 wordt in meerdere opzichten een historische dag: we vieren 75 jaar bevrijding, maar niet in de vrijheid die we gewend zijn. Ook op deze dag blijft Utrecht #thuis. Wij zijn op deze dag op zoek naar spandoeken met mooie teksten, zwaaiend zorgpersoneel, straten vol stoepkrijttekeningen, wapperende Nederlandse vlaggen en dikke duimen omhoog, om samen bij deze dag stil te staan... want komende dinsdag vliegt de AD-drone van onze actie #NLBlijftThuis boven ons stadsie! Doe jij mee? Geef je op door te mailen naar utrecht@nlblijft-thuis.nl. Wij kijken ernaar uit!