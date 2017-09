Agent houdt woedende politiehond in bedwang voor ogen Lopiks publiek

Beveiliger voor een keer in het ver­dach­ten­bank­je tijdens open dag rechtbank

17:53 In het verdachtenbankje zit Arie. Zelden zal de berechting van een kleine drugsdealer zoveel publiek op de been gebracht hebben als deze zaterdagmiddag in de Utrechtse rechtbank. Tientallen mensen volgden de nagespeelde zitting tijdens de Open Dag.