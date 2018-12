Agent Zefanja hing aan raam bij grote brand: Ik dacht dat mijn laatste uur had geslagen

Wie wordt de Utrechter van het Jaar? Tot 31 december kan er gestemd worden op één van de tien genomineerden, met vandaag in de schijnwerpers: de Utrechtse agent Zefanja (41), die in juni op een flatbrand in zijn wijk Kanaleneiland afging. Niet veel later liep zijn leven gevaar, raakte hij ernstig gewond en waren de beelden van zijn ontsnapping aan vuur en rook iconisch.

Agent Zefanja, dat is de naam van de politieman die de brand ternauwernood overleefde. Wie denkt dat daar een exotische achternaam bij hoort, vergist zich. Geen kousenband, maar boerenkool: gewoon Engberts. ,,Mijn ouders zijn christelijk en kozen een Bijbelse naam. Zefanja betekent ‘God beschermt’. Dat heeft Hij zeker bij de brand gedaan. Het is een wonder dat ik het kan navertellen.’’

Hoe gaat het nu met u?

,,Eigenlijk boven verwachting goed. Ik heb vier maanden in een rolstoel rondgereden en moest twee maanden met krukken lopen. Zes weken geleden kon ik ze inleveren. Ik heb soms nog pijn en loop nog zeker niet zo soepel als vroeger, maar ik ben blij dat ik niet meer zo afhankelijk ben van anderen. En ik kan alweer twee dagen per week bureauwerk doen.’’

,,Ik heb beide hielbenen verbrijzeld. Ze zijn ontploft, aldus mijn fysio. Het sterkste bot in je lichaam, vertelde hij, maar ze zijn versplinterd door de sprong uit een raam van een paar meter hoogte. In elke voet houden nu minstens tien schroeven de boel bij elkaar. Genezing van de voeten zal een jaar duren.’’



Herinnert u zich van die bewuste dag in juni nog?

,,Zeker. We hadden een druk begin van de late dienst achter de rug en zaten rond acht uur aan de avondmaaltijd op het bureau. We hoorden dat er een collega werd opgeroepen om naar de brand aan de Marshalllaan te gaan. Later is daar een man aangehouden die ervan wordt verdacht de woning in brand te hebben gestoken en zijn vrouw te hebben vermoord. Dat wisten we niet, maar ik bedacht me dat het sowieso niet handig was om daar alleen heen te gaan en daarom ging ik er ook op af, samen met een collega.’’

Wat trof u ter plekke aan?

,,Er stonden bij aankomst al zo’n tweehonderd mensen op straat te kijken en dus moest er gezorgd worden voor een veilige omgeving. We zagen meteen dat deze brand heftiger was dan een doorsnee woningbrand. We kregen van omstanders te horen dat er mogelijk nog mensen binnen waren, dus gingen we de portiek van de flat binnen, met op elk van de drie verdiepingen twee voordeuren.’’

Bleef u en uw collega bij elkaar?

,,Nee, hij was beneden bezig, ik ging door naar boven. De portiek was nog rookvrij en ik kon normaal ademen. Ik heb op vijf deuren gebonkt en gebeld, maar nergens werd open gedaan. Later bleek dat iedereen er al uit was. Toen ik de laatste voordeur op de derde verdieping had gehad, verschenen er rookpluimen in het trappenhuis. Beneden stond de voordeur van de brandende woning open, gitzwarte rook kwam eruit, de portiek werd vol geblazen. Ik kon er niet meer langs en giftige dampen vulden de ruimte. Ik zat in de val en dacht dat mijn laatste uur had geslagen. Het was gedaan.’’

Toch gaf u zich niet over.

,,Er zat niets anders op dan weer naar boven te gaan, waar de lucht iets schoner was. Ik heb het enige ruitje waar ik bij kon in het trappenhuis ingeslagen met een bloempot en ben er eerst in gaan zitten, hopend op de brandweer. Maar de rook was te heftig en ik realiseerde me dat de meeste mensen niet door vuur sterven maar door de rook die ze inademen. Ik moest daar weg en ben aan het kozijn gaan hangen.’’

Waarom niet wachten op de ladderwagen?

,,Ik hoorde ze niet komen, kon daar niet lang zo blijven hangen en besloot daarom me te laten vallen. De pijn toen ik neerkwam was niet te doen. Alsof allebei mijn voeten eraf waren. Al was er toen al ergens in me ook blijdschap dat ik het overleefd had en dat mensen zich over me ontfermden.’’

Volledig scherm Engberts, hangend aan het raam © Still

Was deze sprong ook achteraf de enige mogelijkheid?

,,Ik denk het wel. Als ik in het trappenhuis was gebleven, had ik het niet gered, daar ben ik van overtuigd. En ergens naar binnen gaan kon ook niet. Er zaten net nieuwe voordeuren in met driepuntssluiting. Die trap je niet even in. Achteraf bleek er ook nog een dakkoepel te zijn, maar die was gezekerd met meerdere hangsloten. Was er iemand thuis geweest, dan was het anders afgelopen.’’

U had beenletsel kunnen voorkomen door te rollen, zeggen anderen.

,,Ik ben beroepsmilitair geweest, heb een brevet om parachute te springen en ben bekend met springen van grote hoogtes. Het was een beslissing in een split second, na doodsangsten te hebben uitgestaan. Ik zag beneden me het dakje van de portiek en was bang dat ik daar vanaf zou stuiteren. Ook was ik bevreesd voor hoofdletsel en schade aan mijn bovenlichaam. Daarom maakte ik me lang en hield er rekening mee dat ik mijn benen zou beschadigen. Ik wist uiteraard niet dat ik mijn hielbenen ging verbrijzelen.’’

Er waren verbaasde reacties dat geen van uw collega’s u opving en dat ze slechts toekeken.

,,Mijn collega’s waren verrast dat ik nog boven was en er was weinig tijd om te reageren. Ik maakte de keuze en daarna duurde het misschien 10 seconden voor ik sprong. Daar kun je niet op anticiperen. Ik kan niemand iets verwijten.’’

Buurtbewoners waren het eerst bij u.

,,Fantastisch dat ze me te hulp schoten. Heel logisch dat ze de agenten met uitrusting voor waren. Ze vlogen het portiekdak op. Niet veel later waren mijn collega’s er ook bij.’’

Hoe reageerde het thuisfront?

,,Toen ze het hoorden stond voor mijn vrouw en mijn vier kinderen de wereld op zijn kop. Maar nadat de operatie was geslaagd, ontstond ook het vertrouwen dat alles weer goed zou komen en dat deed mijn gezin goed.’’

,,Onvoorstelbaar veel reacties heb ik gehad. Een woonkamer vol met duizenden kaarten, bloemen, chocolade, zelfs bierpakketten. Zoveel steunbetuigingen, trouwens ook van minister Grapperhaus en korpschef Akerboom. Met korte teksten, maar soms ook hele lange. Indrukwekkend. Ik ben er zeer dankbaar voor.’’



Wat zegt het?

,,Dat al die mensen blijkbaar veel waardering hebben voor het werk dat ik doe. Feitelijk betekent het dat het grootste gedeelte van de bevolking achter de politie staat en dat die kaartjes eigenlijk voor alle agenten in Nederland zijn.’’

Hoe ziet de toekomst eruit?

,,Rooskleurig. Ik ga nog eenmaal per week naar de fysiotherapeut in het UMC, in januari kijkt de arts hoe het eruit ziet. December 2019 zou het helemaal weer in orde moeten zijn. Maar het titanium plaat- en schroefwerk in mijn hielbenen zal er altijd in blijven zitten. Nu levert dat soms nog pijn op.’’

Het uiteindelijke doel?

,,Doel van de artsen in het UMC is dat ik weer pijnvrij kan lopen. Zelf wil ik de politietests weer doorkomen, zodat ik het operationele werk weer kan hervatten. Ik ben altijd een enorme sporter geweest, hardlopen, boksen, krachttraining. Ik wil dat graag weer doen, maar hou er ook rekening mee dat ik dat dit niet meer mogelijk is. Dat zal ik dan zeker missen, maar ik kijk liever naar wat ik nog wel kan.’’

U bent kandidaat Utrechter van het Jaar.

,,Ik ben vereerd, maar die kandidatuur is wat mij betreft voor het hele politiekorps. Mocht ik winnen, dan win ik namens al mijn collega’s.’’

Op wie van de andere negen kandidaten stemt u zelf?

,,Op Jeroen en Bas uit Nieuwer Ter Aa die twee kinderen uit het ijskoude water haalden. Dat was een heldendaad. En ik heb ook enorm veel respect voor Bibian Mentel, die talloze malen kanker kreeg en toch twee medailles haalde in Pyeongchang. Maar ik heb gestemd op kinderoncoloog Rob Pieters van het Prinses Máxima Centrum. Fantastisch dat hij zijn droom heeft verwezenlijkt en ervoor heeft gezorgd dat op één plek, in Utrecht, alle kinderen met kanker de beste behandeling krijgen.’’