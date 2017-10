Agnes Jongerius trapt nieuw seizoen Wintergasten af in bibliotheek Utrecht

Oud-vakbondsvoorzitter Agnes Jongerius is zondag 10 december de eerste gast van een nieuwe serie Wintergasten in de Centrale Bibliotheek.

Wintergasten is een serie voorstellingen waarin een bevlogen Utrechters vertellen over hun leven aan de hand van zelfgekozen film- en boekfragmenten. Gespreksleider is Heinz Schiller (onder andere bekend van het VPRO-programma Tegenlicht Meet Up).



Burgemeesterschap

De in Utrecht wonende Jongerius (56) is tegenwoordig Europarlementariër namens de PvdA. Jongerius groeide op in De Meern en ging in Utrecht naar het gymnasium en later naar de universiteit. In 2005 werd ze bekend als eerste vrouwelijke voorzitter van de FNV. In 2013 solliciteerde zij (tevergeefs) naar het burgemeesterschap van Utrecht.

Jongerius is voorzitter van de zogeheten kandidaatstellingscommissie van de PvdA in Utrecht. Deze commissie stelt de kandidatenlijst van de partij samen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Jongerius is samen met Ella Vogelaar en Hans Spekman, mentor voor de Utrechtse fractieleden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Kookprogramma

Na Jongerius komen ook Ramon Beuk en Jean van de Velde aan de beurt in Wintergasten. Ramon Beuk is kok, schrijver/columnist en programmamaker. Hij treedt op in (meerdere) kookprogramma’s op tv. Hij is op zondag 14 januari hoofdgast. Een maand later, op 11 februari, komt filmmaker Jean van de Velde naar de bibliotheek. Van de Velde kreeg vorige maand een Gouden Kalf voor zijn film Bram Fischer.