Agressieve beren verrassen experts: ‘Beer en wolf gaan juist goed samen’

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:15 Na de 2-0 overwinning op MVV in de eerste ronde van het bekertoernooi, treft FC Utrecht vanavond in de volgende ronde de amateurs van ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht; een horde die de ploeg van trainer Dick Advocaat eenvoudig moet kunnen nemen. Daarvoor is natuurlijk wel de steun van het Utrechtse publiek nodig. De wedstrijd in de Galgenwaard begint om 19.45 uur. Kaarten kosten een appel en een ei: voor 2,50 euro zit je al in het stadion. Wint FC Utrecht vanavond, dan plaatst het zich voor de kwartfinales van het bekertoernooi.