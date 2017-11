Airbnb ziet forse stijging van aantal boekingen in Utrecht

Airbnb zit flink in de lift in Utrecht. Bijna 50.000 mensen boekten dit jaar via het verhuurplatform een verblijf in Utrecht. Ze gaven naar schatting 27 miljoen euro uit. De gasten? 1 op de 5 bezoekers is Nederlands. Het merendeel van hen is Amsterdammer.

Dit blijkt uit cijfers die Airbnb vandaag aanbiedt aan de gemeenteraad. Ongeveer 2.100 Utrechters verhuren (een deel van) hun huis op de site van Airbnb, wat hen na een gemiddelde verhuurperiode van 25 nachten per jaar ongeveer 2.000 euro oplevert. Gezamenlijk verdienden deze ‘hosts’ tussen oktober 2016 en oktober van dit jaar zo’n 6 miljoen euro.

Hoewel exacte cijfers over voorgaande jaren ontbreken, ziet Airbnb een forse stijging van het aantal boekingen in Utrecht. Dat leidt tot een vierde plaats op de landelijke ranglijst, na koploper Amsterdam, waar het aantal overnachtingen ruim over het miljoen gaat. Rotterdam staat met 70.000 overnachtingen op plaats twee en Den Haag met 62.000 overnachtingen op drie.

Piek

Airbnb zag in Utrecht een piek in het aantal bezoekers rondom bijzondere lokale evenementen. Zo blijken de Singelloop en de Canal Pride Parade erg populair te zijn. Dit jaar trok de Singelloop 22 procent meer bezoekers en de Canal Pride Parade trok 1.000 bezoekers, een groei van 8 procent ten opzichte van vorig jaar op datzelfde moment.

Airbnb wil met lokale politici in gesprek over ‘samenwerking’ en ‘duurzaam toerisme’. ,,We delen deze nieuwe cijfers over Utrecht, omdat we openheid en transparantie voorstaan’’, zegt een woordvoerder. ,,We willen goede partners zijn voor de stad en alle Utrechters. We steunen een verantwoorde en duurzame groei van innovatieve vormen van toerisme.”