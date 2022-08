Airco aan en deuren open? Deze Utrechtse winkels doen er niet aan mee: ‘Niet meer van deze tijd’

‘Hier is de deur open, maar houden we ’m even dicht om energie te besparen’. De tekst prijkt op een groot rond affiche van de Provinciale Milieufederaties aan de deur van schoenwinkel Fred de la Bretoniere aan de Steenweg. In de winkel is de temperatuur aangenaam, maar niet koud. ,,Dat is toch nergens voor nodig? Dat hebben mensen thuis toch ook niet en het is bovendien niet gezond, zo uit die hitte in een koelcel. Dus hij staat op 23 graden”, aldus assistent-manager Fred - ‘niet dé Fred’ - Slegter (65).