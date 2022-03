Al 25 jaar getrouwd en nu samen in gemeenteraad: ‘Politiek gaat wel mee naar huis, niet mee naar bed’

Oud-burgemees­ter Patrick van den Brink wordt informa­teur in IJssel­stein

De IJsselsteinse oud-burgemeester Patrick van den Brink wordt informateur bij de IJsselsteinse collegeonderhandelingen. De 54-jarige CDA-politicus Van den Brink was van 2007 tot 2014 burgemeester in IJsselstein en woont nog steeds in de Baroniestad.

23 maart