Al 850 tips binnen bij politie over aanslag Utrecht

Van drukke straat naar fraaie beelden­tuin: Croeselaan is behoorlijk veranderd

17:47 Op het Jaarbeursplein worden onderdelen van een soort ijzeren geraamte van een oplegger getakeld. De opbouw van een van de kunstwerken die de opgeknapte Croeselaan moeten verfraaien. In het kunstwerk komen woorden. Even verderop zweeft een paard. Geen echt paard, maar een van de beelden die in de beeldentuin op de Croeselaan komt te staan.