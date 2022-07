Al ‘baliekluivend’ beseffen dat ook in Utrecht het leven verrukkulluk is: wat kan je dáár aan toe zijn

Het woord is Bargoens en voert terug naar het begin van de 19e eeuw. In essentie betekent het nietsdoen, luieren of rondlummelen. Maar er zijn meer termen die overeenkomst vertonen met deze ‘typisch Utrechtse’ bezigheid. Zoals een doeniet, een kaailoper, een lanterfanter, een leegloper, een luiaard, een bootafhouder en - wat is dát?! - een sjappietouwer.