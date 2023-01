Al bijna 10 jaar is Tivoli dicht, maar nu kan het oude pand aan de Oudegracht eindelijk omgetoverd worden

utrecht in 1926 De geschiede­nis van Tivoli aan de Oudegracht: van klooster, tot weeshuis, tot spoorhuis, tot poppodium

Hotel, restaurant, podium, brouwerij: er liggen mooie plannen voor het eeuwenoude Tivolicomplex aan de Oudegracht, maar er gebeurt al jaren niets. In 1926 onderging het pand ook een metamorfose, met de transformatie van weeshuis naar Spoorweghuis. Haast was geboden, omdat de Nederlandsche Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel het 40-jarig jubileum per se in het nieuwe onderkomen wilde vieren.

