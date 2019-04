Al honderden meldingen binnen over seksueel misbruik bij Jehova's Getuigen

Den Dolder is volgens minister net zo veilig als in de rest van Nederland

11:40 Minister Sander Dekker voor Rechtbescherming is niet van plan de kliniek waar Michael P. zat, vervroegd te sluiten. Volgens de VVD-minister is het in Den Dolder net zo veilig als in de rest van Nederland na de maatregelen die zijn genomen in en rond de instelling waar de moordenaar van Anne Faber onder behandeling was.