Al jaren ligt kraan Merwedekanaal er vervallen bij, eigenaar zoekt nu naar ‘passende herbestemming’

COLUMN Mijn generatie was de laatste onbereikba­re generatie

Toen ik op een blauwe maandag lesgaf op een middelbare school in de binnenstad, betekende dat vooral: de strijd aangaan met zo’n dertig telefoontjes, immer roepend naar de leerlingen: pak me, kijk dit filmpje, antwoord die vriend, check de groepsapp, druk de oproep van je moeder weg, scroll doelloos over deze tijdlijn totdat je mond openhangt, je brein is afgestompt en je nek een bochel heeft gekregen.

25 november