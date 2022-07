Al járen verkoopt Daan wijn in zijn kledingzaak, tot er handhaver langskomt: ‘Het voelt krom’

‘Coldcase­team’ op zoek naar de verhalen achter 52 weeskinde­ren: ‘We geven hun identiteit terug’

De een werd soldaat in het leger van Napoleon, de ander priester in de Verenigde Staten en van nummer drie is de verdere levensloop nog niet achterhaald. In het Culemborgse weeshuis verbleven in vier eeuwen, van 1560 tot 1952, in totaal ongeveer 700 kinderen. Van 52 van hen wordt nu een portret gemaakt, dat wekelijks wordt gepubliceerd.

27 juli