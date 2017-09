Al taarten bakkend op weg naar een baan

Naast de horeca kunnen ook particulieren er terecht voor een homemade taart. Blok: ,,We zijn doordeweeks van half negen tot vier uur open en op zaterdag van negen uur tot twaalf uur. We willen ook allerlei bijproducten verkopen, zoals chocolade, koekjesmixen en ingrediënten.’’



Per dagdeel bieden ze werk aan vijf tot zes personen. In totaal dus zo'n 50, verdeeld over de week. ,,Het zijn mensen met psychiatrische problemen die nog niet binnen de reguliere arbeidsmarkt kunnen functioneren. Wij zijn een opstap naar regulier werk’’, vertelt Blok. ,,We krijgen ook mensen via de Regionale Sociale Dienst voor werkervaringsplekken. Het doel is om met zo min mogelijk subsidie de Bijzondere Taarten Fabriek te runnen. Dit is een soort pilot. We willen het uitrollen naar meerdere zaken in Nederland.’’