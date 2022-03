Aleid (71) neemt van de rijken en geeft aan de armen: ‘Je zal maar niks hebben’

Man uit Vianen opgepakt voor brandstich­tin­gen rondom jaarwisse­ling in Brabants dorpje

Een man uit Vianen is opgepakt voor brandstichtingen rondom de afgelopen jaarwisseling in het Noord-Brabantse Veen. In het Brabantse dorp worden rond de jaarwisseling regelmatig auto’s in brand gestoken. Zo ook afgelopen december.

30 maart