Alexander was pas 37 toen hij aan hersentumor overleed: ‘Hij zag roze vogels rond zich vliegen’

Het is maart 2020 en Nederland staat aan de vooravond van de coronapandemie. Alexander is thuis in Bunnik aan het koken, wanneer Martine ziet dat hij afwijkend gedrag vertoont. Hij loopt raar een aantal rondjes en wat haar ook verontrust is dat hij niet goed uit zijn woorden komt. Ze neemt hem apart, vermoedt even een suikertekort of een beroerte. Maar Alexander trekt weer bij en vertrekt even later met de auto, om te gaan boogschieten, een hobby van hem.