alFitrah wil ontruiming voorkomen door pand te kopen voor 1,7 miljoen

Kerckebosch in zak en as na vierde brandstichting in korte tijd: 'Ik weet gewoon dat ik straks ook aan de beurt ben'

17:03 De oude Volvo van Jean-Paul Schipper uit Zeist is inmiddels weggesleept. Wat rest is een zwartgeblakerde weg, enkele gesmolten plastic onderdelen, een hoop blusschuim en een penetrante benzinelucht. In de nacht van zondag op maandag was zijn auto het vierde slachtoffer van brandstichting in de wijk.