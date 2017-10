AlFitrah wordt vandaag niet ontruimd: partijen toch weer in gesprek

Wegens grote huurachterstanden stonden de twee partijen regelmatig tegenover elkaar in de rechtbank. De rechtbank stelde pandeigenaar No Staples steeds in het gelijk: alFitrah moest de huur betalen. Dat gebeurde het laatste jaar alleen via gerechtelijke dwang. Eind augustus oordeelde de rechtbank dat alFitrah vanwege de voortdurende financiële problemen het pand moest verlaten.



Omdat alFitrah in het contract ook een koopclausule heeft staan, kan alFitrah bij het betalen van 1,7 miljoen euro eigenaar van het pand worden. De afgelopen dagen zijn beide partijen steeds met elkaar in gesprek geweest om het eens te worden over de voorwaarden. Daarom is besloten de ontruiming donderdag in elk geval niet door te laten gaan.



