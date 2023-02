Alle hekken gingen open voor fotograaf Wim, maar tijdens sloop van V&D werd zijn hobby hem bijna fataal

utrecht in 1974Hobbyfotograaf Wim Uilenbroek maakte begin jaren zeventig duizenden foto’s van de sloop van de Utrechtse Stationswijk. In 1974 ging het bijna mis: hij zat in een kraancabine op het moment dat de sloopkogel achter een pilaar van een gebouw bleef hangen…