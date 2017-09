Een bever? Zo dicht bij de stad Utrecht? De eerste keer dat er een melding binnenkwam over een bever dacht boswachter Floor Woortman dat het nog om een grap ging. De meldingen blijven echter aanhouden en inmiddels waren er op verschillende plekken ook duidelijke sporen te zien. ,,Om zeker te zijn, hebben we een wildcamera opgehangen”, zegt de boswachter. ,,En afgelopen weekeinde was het raak. Geen twijfel meer mogelijk, dit is een bever.”

Verrassing

Dat de bever zo dicht bij de stad opduikt, is voor Natuurmonumenten een grote verrassing. Het is de allereerste keer dat er een bever bij Landgoed Haarzuilens is gespot. Het landgoed is namelijk aangelegd als recreatiegebied voor de inwoners van Utrecht. ,,Het is een drukbezocht gebied. Er komen veel bezoekers, zoals wandelaars en fietsers. Andere gebieden worden wel speciaal ingericht om bevers aan te trekken.”

Ondanks dat het landgoed een recreatiegebied is, zorgt Natuurmonumenten ervoor dat er veel ruimte is voor natuur. ,,Het lijkt erop dat de bever nu, bij toeval, één van deze rustige plekjes heeft gevonden. De dichtstbijzijnde locatie waar bevers zitten, is in de uiterwaarden van de Lek. Grote kans dat hij vanaf daar is komen zwemmen.”