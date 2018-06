Alles met een uitlaat in 2030 verboden in Utrechtse binnenstad

De stad neemt het initiatief voor een coalitie met andere gemeenten ‘om een pad uit te stippelen’ om dit doel te bereiken. Daarnaast wordt de milieuzone - nu nog alleen in de binnenstad - de komende jaren groter in omvang.

Dat staat in het coalitieakkoord dat GroenLinks, D66 en de ChristenUnie vandaag aan het publiek presenteren. Hoe groot de emissieloze milieuzone precies wordt is nog niet bekend. Dat moet nog worden uitgewerkt, laten de coalitiepartijen weten in een toelichting.

Om de lucht in de stad gezonder te krijgen zetten de partijen verder vol in op het stimuleren van deelauto’s, meer laadpalen voor elektrische auto’s en busvervoer dat zo snel mogelijk (uiterlijk 2028) emissieloos moet zijn.

Parkeertarieven

Daarnaast wil de coalitie ervoor zorgen dat het verkeer de komende jaren niet toeneemt, ondanks de groei van de stad. Op straat parkeren wordt duurder dan parkeren in garages. De parkeertarieven op straat voor vergunningshouders worden duurder in de drukste gebieden van de stad.

Knippen van wegen

Parkeerplaatsen

Van het gas af

Om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn, moeten er in 2030 minimaal 40.000 bestaande woningen van het gas af zijn. In 2025 ligt op 25 procent van de Utrechtse daken zonnepanelen en het gemeentelijk vastgoed is in 2040 volledig verduurzaamd.