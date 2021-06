Alles opruimen in Leersum duurt nog twee weken, meeste wegen en fietspaden begaanbaar

Onbewoonbaar

Zeker zes huizen zijn voorlopig niet bewoonbaar. De gemeente had bewoners onderdak aangeboden, maar zij konden bij familie en vrienden terecht. ,,Er wordt nog gekeken of de huizen definitief onbewoonbaar zijn of hoe lang het nog duurt voordat de bewoners weer terug kunnen”, zegt de woordvoerder. Ook bij andere huizen in het dorp wordt gekeken of daar grote schade is.