Als de Lekdijk breekt, komt het water tot in Amsterdam

VideoRealistisch is het niet, maar de chinooks die achter de Lekdijk zandzakken droppen, ziet er wel heel spectaculair uit. De helikopters maken deel uit van een oefening voor het dichten van een ‘gat’ in de Lekdijk bij Fort Honswijk in Tull en ’t Waal.

Langs de vijf Rijntakken oefenen vijf waterschappen deze week samen met drie veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland en het ministerie van Defensie om in kaart te brengen waar de knelpunten rond de dijken zitten. De oefening heeft de naam Deining & Doorbraak.

Grootste oefening

Het is de grootste crisisoefening bij de rivierdijken sinds het hoogwater van 1995. Destijds werd een deel van de Betuwe ontruimd uit angst voor een doorbraak van de dijken. Bij Fort Honswijk zijn waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Defensie met 180 man sterk aan het oefenen. Tot vannacht twaalf uur wordt de gehele Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven over 50 kilometer geïnspecteerd door leden van het dijkleger van De Stichtse Rijnlanden.

Volledig scherm Chinooks zijn onderweg om zandzakken te droppen achter de Lekdijk. © William Hoogteyling

,,Ze gaan op zoek naar scheuren en wellen’’, zegt woordvoerder Clarion Wegerif van Stichtse Rijnlanden. ,,Geen echte, mijn collega’s hebben A4’tjes en foto’s in de dijk geprikt en die moeten worden opgespoord door het dijkleger. Een wel kan gevaarlijk zijn, want die ontstaat, doordat water onder de dijk doorstroomt. Dan loop je het risico dat de dijk zwakker wordt. We gaan uit van het scenario van het hoge water uit 1995. Toen zijn duizenden mensen geëvacueerd.''

Als de Lekdijk doorbreekt, kan dat rampzalige gevolgen hebben. Er wonen en werken meer dan vier miljoen mensen achter de dijken. De schade zou in de miljarden lopen en grote stukken land komen onder water te staan. Dat water kan tot in Amsterdam komen.

Volledig scherm Grote zandzakken worden op hun plaats gelegd achter de Lekdijk. © William Hoogteyling

Deze oefening op de dijk is niet erg realistisch, erkent gebiedsbeheerder en coördinator Dennis Vos van Stichtse Rijnlanden. ,,Het is gortdroog en je kunt je handen niet in het water van de Lek wassen. Dat kan pas, als het water erg hoog staat. Het is wel belangrijk om te oefenen en te leren van de ervaringen van deze dagen.’’

Bij de oefening is een wel achter een dijklichaam ontdekt die met zandzakken geïsoleerd moet worden. ,,Doordat de dijk vol met water staat en dus zwak is, kunnen er geen grote en zware vrachtwagens met zand over de weg komen'', aldus Vos. ,,Daarom maken we gebruik van transporthelikopters van Defensie.’’

Volledig scherm Een militair kijkt toe hoe een chinook zakken met zand aflevert. © William Hoogteyling

Voorraad

De chinooks, afkomstig van vliegbasis Gilze-Rijen, halen de zandzakken, zo groot als puinzakken, op enkele kilometers afstand op. Ze komen met een aantal zandzakken terug en laten die zakken bij de te bouwen dam rond de wel. Op de parkeerplaats leggen ze een voorraad zandzakken aan. Door het lawaai en de luchtstroom van de rotorbladen van de chinooks is het een spectaculair gezicht.

In 1995 bedreigden hoge waterstanden in de rivieren de dijken en polders. ,,Dat blijft een indrukwekkend ijkpunt”, zegt dijkgraaf Roelof Bleker namens de vijf waterschappen. ,,Gelukkig is er sindsdien veel verbeterd. Dijken zijn versterkt, rivieren kregen de ruimte. Ook de crisisbeheersing veranderde, net als de organisatie ervan.”