Als een gemeenteraadslid een banaan in beide oren stopt, schrijf je daar dan over?

In een afscheidsinterview met AD Utrechts Nieuwsblad haalde politiek columnist Wouter de Heus deze week herinneringen op. Hij zag de rokerige perskamer van het stadhuis nog zó voor zich. 'Het was één grote stinkbende. Zat oud-burgemeester Ivo Opstelten daar met zo'n dikke sigaar en die blies 'm toch uit! We hadden later D66-wethouder Kernkamp, ook wel Kernramp genoemd, die met schuim in z'n mond tekeerging tijdens debatten. En Henk Westbroek die een collega-raadslid een dwarslaesie toewenste. Dat waren nog eens tijden.' Het is De Heus te gezapig en technocratisch geworden; in de gemeenteraad van Utrecht is iedereen op elkaar gaan lijken. 'Geen afspiegeling meer van de bevolking.'

Je kunt erover discussiëren of het er overal zo aan toegaat als in het Utrechtse parlement (vind ik niet) en of zo'n dwarslaesie-opmerking van Westbroek schandalig is (vind ik wel). Maar ik snap De Heus' punt. Zeker als het gaat om de vraag of iedereen in een stad zich vertegenwoordigd voelt. Toch staan wij vaak voor een dilemma: schrijven we over die excentrieke ruziemaker of niet? Het is verleidelijk dwarse geluiden op te tekenen. Soms is het journalistiek zelfs zeer relevant. Het zijn vaak lezenswaardige verhalen. Maar wat als de opmerkingen en het gedrag alle perken te buiten gaan?

Twee voorbeelden. Eén: Peter Schlamilch van de partij Forza De Bilt. Hij presteerde het in een online vergadering met bananen in beide oren te zitten. Omdat hij volgens een collega nooit luisterde vanwege 'bananen in zijn oren'. Ook diende Schlamilch een motie van afkeuring in tegen burgemeester Potters. Het zit zijn goede naam niet in de weg. Die heeft Schlamilch, in het dagelijks leven dirigent, al niet meer in de Biltse raad. Toch vertegenwoordigt Forza De Bilt één op de twaalf stemmers; 8,1 procent, groter dan de PvdA.

Dilemma: over die bananen schrijven of niet? Collega Nils de Kruijff deed het wel. Het kleutergedrag van Schlamilch paste in het beeld van de bijna vijf uur durende videovergadering met 'echo's en onverstaanbare dialogen door een haperende internetverbinding'. Hoe zou trouwens de dirigent Schlamilch reageren als zijn volledige kopersectie ineens bananen in de oren steekt?

Volledig scherm Gemeentepolitiek in De Bilt: Peter Schlamilch (Forza De Bilt) steekt een banaan in beide oren. © AD

Voorbeeld twee. In Amersfoort is Hans van Wegen van de partij BPA in opspraak vanwege vermeend racistisch taalgebruik. Hij mag zich niet meer vertonen in restaurant Rauw. Volgens de eigenaar heeft Van Wegen zich racistisch uitgelaten over een serveerster. Hij ontkent. Het is de zoveelste keer dat Van Wegen een rel veroorzaakt. Meestal gebeurt dat in de raadszaal. Waar ligt de grens? Onze redactie in Amersfoort constateert dat het Van Wegen niet lijkt te deren wat er over hem wordt geschreven, áls het maar gebeurt. In 2019 stemden op zijn Burger Partij Amersfoort 4449 mensen (6,3 procent).

Beloon je hem niet juist door steeds over hem te berichten? Dat is wellicht zo. Volgens mij zit de journalistieke waarde erin dat je als inwoner van De Bilt of Amersfoort inzicht krijgt in hoe serieus jouw vertegenwoordigers met elkaar en met onderwerpen omgaan. Het lijkt alleen wat sneu voor al die andere raadsleden. Velen van hen proberen in anonimiteit hun stad te verbeteren. Aan veel van hun besluiten besteden we gelukkig ook aandacht.

Rellerige politici zijn een (te) aantrekkelijk onderwerp voor journalisten, als inwoner ben je wellicht gewoon beter af met hun collega's in de luwte. Dat is ook de paradox in de Utrechtse politiek die columnist Wouter de Heus lang voor ons volgde. Het debat oogt en klinkt er minder kleurrijk, maar het is Utrecht de laatste jaren niet slecht afgegaan.