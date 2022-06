Als het buiten te warm is, werken de liften bij Utrecht Centraal niet: nu al vier weken problemen

De Moreelsebrug is de extra verbinding tussen de westkant en de centrumkant van Utrecht voor voetgangers en fietsers, dwars over de sporen. De brug loopt vanaf de Croeselaan richting het Moreelsepark. De brug werd in 2016 opgeleverd met aan beide zijden een lift om naar boven en beneden te komen. Vanaf de brug is er geen toegang mogelijk tot de perrons. Het gaat enkel om een oversteek over de sporen.