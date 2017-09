Als iedereen slaapt, schildert Sophia de Domtoren

Waarom schilder je nu 's nachts?

„Dat kwam voort uit nieuwsgierigheid. Ik was al een tijdje bezig om de Dom overdag te schilderen en was benieuwd of ik ook 's nachts de sfeer kon grijpen. Ik had geen flauw idee of het zou lukken. Maar de Dom is 's nachts schitterend. De sfeer, het licht en de uitstraling van de stad zijn totaal anders dan overdag. De kleuren zijn 's nachts wel lastig te zien, die ga ik denk ik overdag nog bijwerken.”

Is het niet te koud?

„Ik zit er op onbewolkte dagen, want je kan natuurlijk niet schilderen in de regen. En ja, dan is het koud. Maar ik kleed me warm aan met verschillende lagen wollen kleding en een joggingbroek met beenwarmers.”

Je kan de Dom natuurlijk ook schilderen van een foto. Waarom wilde je schilderen op locatie?

„Bij een foto mis je heel veel; de sfeer, de belichting, de omgeving. Als je bijvoorbeeld een foto gebruikt bij het schilderen van een portret, dan mis je de twinkeling in de ogen. Dat geldt ook voor de Dom. Als je een schilderij levendig wilt krijgen moet je er echt zijn. Maar toen ik vijf dagen achter elkaar zat te schilderen, kreeg ik wel last van mijn nek. Je zit heel lang achter elkaar ongewoon ver omhoog te kijken. Ik kreeg een 'Dom-nek'. Daar krijg je geen last van als je een foto gebruikt.”

Je zit dus midden in het centrum. Wat voor reacties krijg je van voorbijgangers?

„Ik krijg heel verschillende reacties, maar ze zijn bijna allemaal positief. Overdag kwam er een keer een klas met kinderen langs, die zagen mijn schilderij en riepen in koor 'WAYOO'. Ze waren heel enthousiast, dat soort dingen zijn superleuk. Toen het nieuwe collegejaar net begonnen was, liep een aantal studenten langs. „Jongens, als ik straks werkloos ben en misluk, dan zie je me zo: schilderend op straat”, hoorde ik een meisje zeggen tegen haar vrienden. Maar daar kan ik wel om lachen hoor.”

Word je niet lastiggevallen?

„Nee, Utrecht voelt heel fijn en veilig. 's Nachts zijn er wel veel dronken mensen. Vooral groepen jongeren die dan een beetje naar me gaan joelen. Maar ik word niet lastiggevallen. Het is ook heel gezellig 's nachts. Gisternacht kwamen er een paar straatmuzikanten liedjes voor mij spelen.”