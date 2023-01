Als koningin Máxima over zelfdodingen onder Utrechtse studenten hoort, valt het gesprek even stil

Hoop voor De Start­sprong: gemeente werpt Houtens zwembad reddings­boei toe

Helemaal uit de problemen is zwembad De Startsprong in Houten nog niet, maar een belangrijke slag is wel alvast gewonnen. De gemeente laat het bad delen in de pot met geld waaruit maatschappelijke organisaties worden gesteund die hun energielasten niet meer kunnen ophoesten.

13:16