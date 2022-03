Als nieuwkomer de taal leren? Dat kan ook door samen met studenten te sporten, blijkt uit dit project

Voetballen, tennissen, zwemmen of boulderen. Al doende kunnen studenten en statushouders de verbinding aangaan in het project JongGras Sportbuddy’s. Het project, in opdracht is van de gemeente Utrecht opgezet, wordt uitgevoerd door Academie van de Stad.

Nederlandse cultuur

Door middel van sport kan de student de ‘nieuwkomer’ ondersteunen in de beheersing van de taal, het opbouwen van een netwerk en het leren kennen van de Nederlandse cultuur. Met nieuwkomer doelt de organisatie dus op vluchtelingen die nog maar net in Nederland zijn, zoals de Oekraïense vluchtelingen die vanaf maart in Utrecht worden opgevangen.

Het project is inmiddels vier jaar bezig. De organisatie blikt zondag 13 maart tijdens een evenement terug op de afgelopen maanden. Hoe hebben de studenten en de statushouders het ervaren? Ook wethouder Rachel Streefland zal het evenement bijwonen. Het vindt plaats in een Boulderhal in de Energiehaven.

Volledig scherm In 2020 vond er ook al een Boulder evenement plaats, waar statushouders en studenten samen sportten. © JongGras

