‘Als NS het niet biedt, doe ik het maar’: door Karst sta je nooit meer met rolstoel voor stilstaande stationslift

indebuurt.nl Kijktip: deze stadsge­noot doet mee aan het tv-programma 'Stagiairs'

Stagelopen is een bijzondere ervaring, zeker als dat ook nog eens in een exotisch land gebeurt! In de serie ‘Stagiairs’ gaan vijf jongvolwassenen naar Curaçao om stage te lopen. En daar zit ook een stadsgenoot bij: Ralph uit Utrecht.