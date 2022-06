ALS-patiënt Anjo maakt animatiefilm over zijn ziekte, animators van Pixar en Disney helpen hem

Voor Bilthovens gezin stond 2018 in teken van herinnerin­gen maken voor als papa er straks niet meer is

Voor Anjo Snijders (36) en Sascha Groen (34) was 2018 het eerste volledige jaar waarin ze weten dat ze niet samen oud worden. Ondanks de ongeneeslijke ziekte van Anjo is er voor hen veel meer dan afscheid nemen alleen. In plaats van verdrietig in een hoek te gaan zitten, grijpen ze met hun kinderen (3 en 8) alle kansen die ze krijgen. ,,We hebben tijd en maken herinneringen.’’

25 december