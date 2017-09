'Als tabaksverkoper word je gewoon uitgerookt'

Zaterdag sluit Wollaars (62) de deur van zijn winkel Cigars 'n More voor de laatste keer. Hij ligt al twee jaar in de clinch met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) over al dan niet terecht opgelegde sancties voor het overtreden van de regels. Zijn zoon Marthijn had een gelijknamige tabakswinkel aan de Steynlaan in Zeist. Die zaak sloot in februari al noodgedwongen, omdat inspecteurs van de NVWA daar een overtreding van de tabakswet constateerden. Omdat de zaken in Zeist en Utrecht onder dezelfde VOF vallen, worden de overtredingen bij elkaar opgeteld.

Fouten gemaakt

Sinds de overtreding in de winkel van zijn zoon heeft de NVWA ook de zaak in Utrecht op de korrel. Jan Wollaars pleit zichzelf niet volledig vrij. ,,We hebben fouten gemaakt en daarvoor hebben we zonder morren de boetes betaald. Maar als ze dan eenmaal de pik op je hebben, dan ga je eraan.’’

De problemen begonnen toen zijn zoon een pak shaghulzen verkocht aan een te jonge klant en daarbij niet vroeg naar diens legitimatiebewijs. Dat leek hem niet nodig, omdat je hulzen niet kunt roken zonder tabak erin. Toch werd Wollaars' zoon erop gepakt. Daarna verkocht hij een pakje sigaretten aan een klant met een vals ID. ,,Hij zag op het ID dat de klant 19 was. Buiten werd de winkel gecontroleerd door inspecteurs van de overheid en daar bleek dat de jongen 17 was en een vals ID gebruikte.’’ Er volgde een boete van 10.000 euro en een gedwongen sluiting van een week.

Vergrootglas

Ook de winkel in de Rijnlaan in Utrecht van de familie Wollaars lag toen onder een vergrootglas. Niet veel later was het raak bij deze winkel – waar naast tabakswaar ook kantoorspullen, tijdschriften en snoep worden verkocht. Een minderjarige jongen stak, nadat hij de winkel uitkwam, een sigaret op. Controleurs zagen het en hielden de jongen staande.

,,Hij bleek een pakje sigaretten van het merk Lucky Strike in zijn jas te hebben. Maar dat had hij niet bij mij gekocht. Dat was ook te bewijzen via mijn kassa. Daar kon je zien dat ik dat merk de laatste uren niet meer had verkocht. De NVWA vond het echter toch een delict en ik kreeg een boete van 4500 euro en een week gedwongen sluiting.’’

Dat was de druppel voor Wollaars. ,,Ik stond al dagelijks gestrest in de zaak. In iedere klant vermoedde ik een inspecteur van de warenwet. Na die laatste sanctie heb ik besloten de zaak te sluiten. Ik heb het geld niet, maar belangrijker nog: dit gaat ten koste van mijn gezondheid. Ik was een sportieve, gezonde man, maar sinds een jaar slik ik medicijnen vanwege een hoge bloeddruk. Ze verzinnen van alles om het je als tabaksverkoper lastig te maken. Vanaf volgend jaar moet er een rolluik voor je tabakswaar zitten, dat maximaal veertig seconden open mag als een klant sigaretten wil. Blijft dat scherm per ongeluk een paar seconden langer open, dan kan een boete volgen. Zo wil ik niet meer werken.’’

Sanctie

Wollaars gaat nog wel in beroep tegen de laatst opgelegde sanctie. Maar de uitspraak wacht hij niet af. ,,De winkel gaat zaterdag na twintig jaar dicht. Mijn klanten vinden het verschrikkelijk, maar ik heb geen keus. Ik heb energie genoeg om een andere baan te zoeken. Maar niet meer in deze branche, waar je letterlijk wordt uitgerookt.’’

Jan-Willem Burgering, directeur van de brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel, vindt dat de uitspraken van Jan Wollaars enigszins genuanceerd moeten worden. ,,Wij zien natuurlijk ook wel af en toe een boete voorbijkomen, en dat de ondernemer ervan baalt snappen we, maar je moet je gewoon aan de leeftijdsgrens houden. Het is ook gek als je de hele tijd door rood licht rijdt en je daar mee wegkomt.’’

Rare reden

Volgens Burgering gebeurt het dan ook zelden dat een tabakszaak de deuren sluit door de hoge boetes van de NVWA. ,,Ik vind het ook een hele rare reden om je zaak te sluiten. Je moet je gewoon aan de wet houden, want die geldt voor iedereen, anders krijg je een boete. En als je je er blijvend niet aan houdt, wordt de boete hoger en hoger en stapelen de problemen zich ook op.’’