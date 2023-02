Als ze een nieuwe blokkendoos ziet, denkt Marieke ineens aan Rammstein: ‘Zick Zack, schneid es ab’

COLUMN De Enghlaan was een pleister op Mariekes betonnen nieuwbouw­ziel: ‘Help, red de Enghlaan!’

Toen wij in 2004 ons op een huis in de voormalige weilanden tussen Utrecht en Vleuten oriënteerden, sleepten we stapels papieren brochures mee van het Informatie Centrum Leidsche Rijn.

23 januari