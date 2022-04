Als ze stoned zijn, dwingt hij ze tot seks: zo palmde Utrechter (61) kwetsbare tieners in volgens het OM

Broer één steekt broer twee in zijn nek: broer drie grijpt in en moet óók voor de rechter verschij­nen

Een familiedrama tussen drie broers mondt uit in twee rechtszaken. Broer één, wiens familie al jaren doodsbang voor hem is, verscheen vorige week voor de rechter omdat hij broer twee met een mes in zijn nek stak. Vandaag moest ook broer drie zich verantwoorden in de rechtbank: de familie ziet hem als de held die tussenbeide sprong, maar hij zou daarbij wél een mes hebben gebruikt.

30 maart