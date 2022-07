Alsnog een feestje omdat de singel rond is: muziek, theater én een wandeling over het bollendak

In 2020 was de singel om de Utrechtse binnenstad weer rond, maar door de coronamaatregelen kon dat niet écht gevierd worden. In september wordt dit goedgemaakt met het evenement Rondje Singel.

Utrecht kan zich op 10 en 11 september opmaken voor ‘een weekend lang toffe festiviteiten op en rond de hele singel’, schrijft de gemeente op de website CU2030.

Zo is er op zondag 11 september theater en dans in de Stadsschouwburg en op het Lucasbolwerk. In de voormalige gevangenis Wolvenplein is beeldende kunst en op het Paardenveld een creatief festival voor kinderen.

Sterrenwacht Sonnenborgh is de locatie voor stand-up comedy. Verder zijn er wandelingen met gidsen. Tussen de festivallocaties varen gratis bootjes over de singel, waarvan het gedempte deel in de afgelopen jaren weer open gegraven werd.

Speciale clubs

Op zaterdag 10 september zetten monumenten rond de singel hun deuren open en zijn er optredens van Utrechts talent. Tijdens het hele weekeinde worden speciale clubs ingericht in het Stationsgebied (Club Yoga, Club Jazz of Club Dare) en wie durft kan een wandeling over het bollendak boven het stationsplein maken. Het weekeinde wordt afgesloten met een concert op een podium in de singel voor TivoliVredenburg.

