Altijd al een eigen nieuwssite willen hebben? In Nieuwegein staat er één te koop

Nieuwegein TV werd in maart 2016 gelanceerd. Artikelen en videoreportages werden gepubliceerd op sociale media en hun eigen website. Dat staat nu allemaal te koop.

,,Door meer en grotere opdrachtgevers bij Alko Media zien we dat Nieuwegein TV redactioneel en commercieel niet de aandacht krijgt die het nodig heeft. En ook verdient", aldus Alex Kok van producent Alko Media. ,,Daarom focussen we vanaf 2018 op Alko Media, Woerden.TV en Leiden.TV. Voor Nieuwegein TV zoeken we een nieuwe, betrouwbare productiemaatschappij die de juiste vervolgstappen kan en wil zetten.”