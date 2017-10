Altrecht-lijst met straffen cliënten komt wellicht helemaal niet

Dat zegt woordvoerder Lilian Jansen. Altrecht kondigde vorige week al aan met een lijst te komen. Dit werd vervolgens deze week. Vandaag laat Jansen weten dat het nog niet eens zeker is dat de lijst er komt.

De lijst met straffen van de 80 cliënten van Altrecht Aventurijn is een gevolg van de grote onrust in Den Dolder rond Michael P., verdachte van de moord op Anne Faber. Zedendelinquent P. verbleef in het kader van zijn terugkeer in de maatschappij bij Altrecht Aventurijn. Hier had hij aardig wat vrijheden.

,,De vraag is in welk vorm we de lijst naar buiten brengen. Daar zijn we nog niet uit. Dat is allemaal heel lastig. We hebben te maken met privacy van onze cliënten’’, zegt Jansen. ,,Het is allemaal nog onduidelijk.’’

