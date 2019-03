Altrecht neemt excuses aan familie na zelfdoding patiënte terug, nabestaanden overwegen juridische stappen

Psychiatrisch patiënte Suzanne Zwarts (31) overleed in februari 2018 in de gevangenis in Zaanstad, nadat Altrecht haar onder dubieuze omstandigheden de kliniek had uitgewerkt. Altrecht stuurde de nabestaanden van Zwarts een excuusbrief. De brief, die in bezit is van deze krant, is geschreven door geneesheer-directeur Pieter Prins en mede ondertekend door de Raad van Bestuur. In de brief geeft Prins toe dat zijn instelling ‘op belangrijke punten niet juist heeft gehandeld’. In september 2017 stak Zwarts in haar kamer een stapel kranten in brand in de hoop dat ze zou stikken. In de excuusbrief geeft Prins toe dat ‘een kleine onderstroom van het personeel’ al een jaar lang genoeg had van Suzanne en in het brandje een ‘mooie kans’ zag van haar af te komen.