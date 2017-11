Altrecht weigert openheid over bewoners

Weer bedrijf weg uit Zeist: Heinz verhuist naar Amsterdam

12:36 Het hoofdkantoor van Kraft Heinz in Zeist verhuist in maart volgend jaar naar de Amsterdamse Zuidas. Het vertrek is een verlies voor de gemeente. Heinz is na TNO, Rabofacet en (deels) de Triodosbank het vierde bedrijf dat in korte tijd Zeist de rug toekeert.