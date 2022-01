Amber (16) werd overvallen in het park, nu staat ze in finale van Miss Teen Utrecht: ‘Veel hulp nodig gehad’

Man schuilt in tunneltje voor de regen en wordt opeens in zijn gezicht gestoken: ‘noodweer’ volgens verdachte

Volgens het slachtoffer schuilde hij afgelopen zomer ’s nachts in het graffititunneltje in de Utrechtse binnenstad voor de regen, toen hij uit het niets door een groepje mannen werd belaagd. Hij werd met een mes in zijn gezicht gestoken en hield er een blijvend litteken aan over. Volgens verdachte S.H. (23) was het echter zelfverdediging.

