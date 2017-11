Ambtenaar aan digitale schandpaal om verkeerslichtsoap Zeist

Degene die het bericht heeft verstuurd op Twitter, ene Jimmy, wil geen toelichting geven. Op de vraag van het AD om uitleg, reageert hij via Twitter: ‘Nee dank je! Heb wel wat beters te doen dan de linkse media helpen.’ Onduidelijk is wie achter dit account zit.

Teamwork

De gemeente Zeist is niettemin not amused . ,,Het is goed dat er een open discussie wordt gevoerd op sociale media. Dat houdt de gemeente scherp en zo komen we samen verder. Werkzaamheden van de gemeente zijn teamwork. Ambtenaren, gemeenteraad en college hebben allemaal hun eigen rol bij de verschillende projecten. Het college van b en w is politiek verantwoordelijk. Dat er nu een individuele ambtelijke naam wordt genoemd vindt de gemeente zeer kwalijk. Dat gaat een stap te ver’’, aldus de gemeente in een reactie.