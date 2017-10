Ambtenaar Utrecht stuurt per ongeluk privégegevens over uitkeringen naar inwoonster

Een medewerker van de gemeente Utrecht heeft begin oktober per ongeluk privégegevens van Utrechters gemaild naar een inwoonster van de stad. De Autoriteit Persoonsgegevens is inmiddels op de hoogte gesteld van het datalek.

Het gaat om gegevens van zo'n 150 (voormalig) bijstandsgerechtigden. Hun namen, BSN-nummers, klantnummers en soms ook de start- en einddatum van hun bijstandsperiode kwamen in de mailbox terecht van iemand die niet werkzaam is bij de gemeente Utrecht.

Een ambtenaar mailde die gegevens per ongeluk aan de verkeerde persoon. Ze voerde bij het opstellen van de e-mail de naam in van de collega, die per toeval dezelfde voor- en achternaam had als de inwoonster bij wie de gegevens uiteindelijk terecht kwamen. ,,Die medewerker had ook al eens met deze inwoonster gemaild, dus dan komt haar e-mailadres automatisch tevoorschijn. Die persoon had dat niet door, omdat de namen hetzelfde waren. Gelukkig heeft inwoonster het bij ons gemeld", licht een gemeentewoordvoerder toe.

Vernietigen

Degene die foutief de privégegevens heeft ontvangen, heeft beloofd die te vernietigen. Bewoners wiens gegevens in de betreffende mail zijn gelekt, hebben hier vorige week een brief over gekregen. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is ingelicht over het datalek.