Ambtenaren langs de deur en tekentafel in de wijk, PvdA lanceert plan voor burgerparticipatie

,,De afstand tussen inwoners en de overheid is te groot,” zegt PvdA-voorman Rick van der Zweth. ,,Zodra burgers iets proberen te veranderen of willen meedenken staat die overheid in de weg. Bovendien laat lang niet iedereen van zich horen. Dat probleem speelt met name op plekken met veel sociale problemen, zoals armoede. Het kan anders, maar dat vraagt om een andere houding van de gemeente.”

Het opdoeken van de wijkraden – ooit een kroonjuweel van Leefbaar Utrecht – is volgens het Raadslid een goed voorbeeld van zo’n situatie waar het fout ging. ,,De inwoners die deelname aan deze raden waren goed ingevoerd en langdurig betrokken bij kwesties in de wijk. Maar de subsidie werd sterk verminderd. Met als resultaat dat bewoners die bereid waren om mee te denken teleurgesteld afhaakten.”

Tekentafel in de wijk

Burgerparticipatie zou vooral noodzakelijk zijn bij een verandering in de leefomgeving, zoals een wijziging in de verkeerssituatie, de komst van een nieuwe school of herinrichting van de openbare ruimte.

Quote Kies maar een buurthuis­ka­mer of een café en ga daar aan het werk. Maak het zo laagdrempe­lig mogelijk voor mensen om even langs te komen Rick van der Zweth

,,Een online enquête op de gemeentesite of het versturen van een flyer is niet voldoende. Wat ons betreft moet de gemeente actief langs de deuren gaan. Zo weet je zeker dat je een brede doelgroep bereikt. Een ander voorstel is dat een ambtenaar letterlijk met zijn tekentafel in de wijk gaat zitten. Kies maar een buurthuiskamer of een café en ga daar aan het werk. Maak het zo laagdrempelig mogelijk voor mensen om even langs te komen.”

Ambtelijke ondersteuning

De dreiging van een gigantische woontoren of een stroom van gratis parkeerders voor de deur. Inwoners die schrikken van dit soort plannen moeten makkelijker tegenmacht kunnen organiseren. Voor hen moet het mogelijk worden om aanspraak te maken op ambtelijke ondersteuning.

Quote De huidige manier van werken is te sporadisch Rick van der Zweth

,,De gemeente kan een park herinrichten maar misschien zijn er ook wel bewoners die dat zelf willen doen. In dat geval zou het mooi zijn als het stadsbestuur dit soort initiatieven faciliteert. Dit zijn de richtlijnen, dit is het budget en hier heb je ambtenaren die het met jullie kunnen regelen. In feite zijn bewoners dan tijdelijk de opdrachtgever van de ambtenaar.”

Wijkbudget omhoog

Van der Zweth constateert dat het wijkbudget – een geldbedrag waarmee bewoners iets kunnen organiseren of kopen voor de wijk – te weinig bekend is en veelal terechtkomt bij mensen die de overheid al goed kunnen vinden.

,,De huidige manier van werken is te sporadisch. Het geld wordt verstrekt in buurten waar mensen er zelf om vragen. Maar niet iedereen weet dat er zo’n budget beschikbaar is. Daarom moet de gemeente het budget actief onder de aandacht brengen en ondersteunen bij het indienen van een aanvraag.”

De PvdA-voorman verwacht dat zijn voorstellen op een meerderheid kunnen rekenen in de gemeenteraad.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.