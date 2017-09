Ambulancedienst gebruikt app om verwondingen in te schatten

In Nederland worden jaarlijks vijf- tot zesduizend mensen naar een ziekenhuis gebracht. Een kwart tot de helft van deze mensen komt volgens schattingen niet meteen op de goede plek terecht. De app, die vanaf vandaag in Utrecht in gebruik wordt genomen, moet hier verandering in brengen. Aan de hand van vragen die de ambulanceverpleegkundige in de app moet beantwoorden, wordt de ernst van de verwondingen ingeschat. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer anderhalve minuut in beslag.