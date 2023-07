Ambulancedienst pakt met succes tekort aan personeel aan: ‘recordaantal’ medewerkers in dienst

Acteur Peter Lusse vreesde op straat te belanden, nu is hij voorlopig gered dankzij hulp van een weldoener

Peter Lusse (64) haalt opgelucht adem. De acteur, bekend van de hitserie Vrienden voor het Leven, dreigde op straat te belanden, maar de huisbaas die hem tijdelijk onderdak verschaft, is bereid hem nog wat langer de tijd te geven. Lusse zoekt ondertussen driftig verder naar een permanente woning, want samenwonen met zijn geliefde is geen optie.