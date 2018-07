Amerongen leeft ‘sprookje’ van de 61 geschonken bruidsjurken

VideoHet begon zoals een sprookje begint. Op een mooie donderdagochtend, niet zo heel lang geleden, in een klein dorpje op de Utrechtse Heuvelrug, stapte er een onbekend heerschap binnen bij kringloopwinkel GoedZo. De man wilde weten, of men interesse had in een paar bruidsjurken.